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Владельцам iPhone предложат подуть на смартфон

Владельцам iPhone предложат подуть на смартфон Новую технологию, позволяющую управлять смартфоном или часами дыханием изобрела компания Apple.
ИКТ
25 августа 2021 г. 13:27

Новую технологию, позволяющую дыханием управлять смартфоном или часами, изобрела компания Apple.

Как передает Report, об этом написало издание PhoneArena.

Патентную заявку от американской компании увидели на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Речь в ней идет об инновационном способе взаимодействия с гаджетами посредством дыхания. Инженеры Apple предлагают подуть на iPhone или Apple Watch, чтобы выполнить определенные команды, например, принять входящий звонок или же открыть сообщение.

В описании патента говорится, что "портативным электронным устройствам часто требуется основная рука пользователя, чтобы держать или носить гаджет, и вторая рука, чтобы физически взаимодействовать с другим девайсом". Другими словами, Apple предусматривает возможность управления функциями устройств, когда обе руки заняты. "Ни один потребитель не хочет, чтобы пользовательский опыт снизился из-за их неспособности взаимодействовать со своими часами или телефоном с занятыми руками", — отметили журналисты.

Патент был зарегистрирован в USPTO 30 марта 2020 года, однако его опубликовали только сейчас. Тем не менее, эксперты считают маловероятным появление описанной функции в новых устройствах в ближайшее время.

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