Владельцам iPhone предложат подуть на смартфон

Новую технологию, позволяющую управлять смартфоном или часами дыханием изобрела компания Apple.

Новую технологию, позволяющую дыханием управлять смартфоном или часами, изобрела компания Apple.

Как передает Report, об этом написало издание PhoneArena .

Патентную заявку от американской компании увидели на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Речь в ней идет об инновационном способе взаимодействия с гаджетами посредством дыхания. Инженеры Apple предлагают подуть на iPhone или Apple Watch, чтобы выполнить определенные команды, например, принять входящий звонок или же открыть сообщение.

В описании патента говорится, что "портативным электронным устройствам часто требуется основная рука пользователя, чтобы держать или носить гаджет, и вторая рука, чтобы физически взаимодействовать с другим девайсом". Другими словами, Apple предусматривает возможность управления функциями устройств, когда обе руки заняты. "Ни один потребитель не хочет, чтобы пользовательский опыт снизился из-за их неспособности взаимодействовать со своими часами или телефоном с занятыми руками", — отметили журналисты.

Патент был зарегистрирован в USPTO 30 марта 2020 года, однако его опубликовали только сейчас. Тем не менее, эксперты считают маловероятным появление описанной функции в новых устройствах в ближайшее время.