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Великобритания выиграла аукцион на покупку OneWeb

Великобритания выиграла аукцион на покупку OneWeb Британские власти и Bharti Global вложат в проект 500 млн долларов США
ИКТ
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3 июля 2020 г. 18:21
Великобритания выиграла аукцион на покупку OneWeb

Британское Министерство бизнеса, энергетики и промышленной стратегии объявило, что совместное предприятие правительства Великобритании и индийской телекоммуникационной компании Bharti Global выиграло аукцион на покупку доли в обанкротившемся операторе спутниковых систем OneWeb.

Как передает Report, британские власти и Bharti Global вложат в проект 500 млн долларов США, причем Великобритания будет владеть 20% акций компании. Аукцион прошел в четверг в Нью-Йорке в рамках процедуры банкротства и реорганизации компании.

Компания OneWeb, тогда называвшаяся WorldVu, была создана в 2014 году бывшим сотрудником Google Грегом Уайлером. Проект предусматривает создание на орбите сети из 882 малых космических аппаратов, которая должна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет по всему миру. Первый спутник OneWeb был запущен в прошлом году, к настоящему времени на орбите находится 74 таких спутника. За несколько лет компания привлекла инвестиции на 3,4 млрд долларов США, в том числе от Airbus, Bharti, Coca-Cola, Virgin Group, Qualcomm и SoftBank.

В марте компания объявила о банкротстве — перед этим она вела переговоры с инвесторами, которые сорвались из-за пандемии COVID-19. Еще несколько недель назад сообщалось об интересе британских властей к проекту, который может стать конкурентом европейской спутниковой системы Galileo, американской GPS и проекта Илона Маска Starlink, а также альтернативой представленному ранее британскому проекту спутниковой навигации стоимостью 5 млрд. OneWeb планирует к концу 2021 года запустить 550 спутников, для продолжения запуска спутников проекту потребуется в общей сложности 1,5 млрд долларов США.

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