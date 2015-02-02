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    Великобритания создает новые силы для борьбы в социальном медиа

    С помощью мобильных телефонов солдаты смогут следить за социальной сетью

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Британская армия создает силы из специалистов социального медиа.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету "The Independent", новая интернет армия будет называться "77-ая бригада".

    По информации, цель армии будет заключаться в психологическом воздействии на процессы "в несмертельном бою". В официальном заявлении отмечается, что данная сила будет состоять из 1500 солдат.

    С помощью мобильных телефонов солдат онлайн армии, которая начнет действовать с апреля месяца, можно будет следить за всей социальной сетью, включая "facebook".

    Командующим новой армии будет генерал британской армии Сир Ник Картер (Sir Nick Carter).

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