Великобритания создает новые силы для борьбы в социальном медиа

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Британская армия создает силы из специалистов социального медиа.

Как сообщает Report со ссылкой на газету "The Independent", новая интернет армия будет называться "77-ая бригада".

По информации, цель армии будет заключаться в психологическом воздействии на процессы "в несмертельном бою". В официальном заявлении отмечается, что данная сила будет состоять из 1500 солдат.

С помощью мобильных телефонов солдат онлайн армии, которая начнет действовать с апреля месяца, можно будет следить за всей социальной сетью, включая "facebook".

Командующим новой армии будет генерал британской армии Сир Ник Картер (Sir Nick Carter).