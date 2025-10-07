Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ВБ: Азербайджану предстоит нарастить серверные мощности для внедрения ИИ

    ИКТ
    • 07 октября, 2025
    • 17:45
    В Азербайджане приходится 550 серверов на миллион человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ), в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА) недостаточная готовность к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) частично обусловлена слабым развитием цифровой инфраструктуры.

    "Доступность инфраструктуры ИИ имеет ключевое значение для готовности к его внедрению, поскольку определяет возможности страны по разработке, обучению и использованию передовых систем. Страны с более высокой плотностью серверов обладают аппаратной базой, необходимой для конкуренции в сфере инноваций, поддержки стартапов и внедрения ИИ-решений в таких секторах, как здравоохранение, транспорт и государственные услуги", - отмечается в документе.

    По данным ВБ, плотность серверов остается относительно низкой в странах Центральной Азии, а также в Армении, Албании, Черногории и Северной Македонии - в среднем менее 3 000 серверов на миллион человек.

    "Особенно низкие показатели наблюдаются в Таджикистане - 120 серверов на миллион человек, в Туркменистане - 140. Даже в странах с наибольшей плотностью серверов в регионе - Болгарии (54 100), Польше (37 300) и Хорватии (29 400) - уровень значительно уступает США, что указывает на существенный потенциал для роста цифровой инфраструктуры", - говорится в отчете.

