В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать внедрение новых функций, которые помогут выявлять спам.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом пишет ресурс WABetaInfo.

Новая функция под названием "Пересылка информации" позволит пользователю получать больше данных о поступающем сообщении. Она будет доступна в разделе "Информация о сообщении" и появится в бета-обновлении 2.19.80.

"Используя эту функцию (которая пока недоступна), пользователь будет знать, сколько раз сообщение было переслано", - говорится в материале.

При этом расширенная информация появится только об отправленных сообщениях. Если пользователю интересно узнать, сколько раз полученное сообщение было переадресовано, придется отправить его кому-либо еще.

Кроме того, сообщения, которые были переадресованы более четырёх раз, будут помечаться специальным символом. Разработчики добавили эту функцию, чтобы помочь пользователям выявить спам.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp появится новая функция, благодаря которой пользователей не смогут добавлять в групповые чаты без их согласия.