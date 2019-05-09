​В WhatsApp появится платёжный сервис

В Facebook надеятся, что таким образом мессенджер начнёт приносить доход компании.

Компания Facebook планирует открыть в Лондоне центр развития сервиса мобильных платежей в мессенджере WhatsApp. Как передаёт Report, об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что именно в столице Британии разработчики планируют впервые протестировать новую функцию. Для этого проекта компания наймёт около ста инженеров-программистов, часть из которых будет работать в Лондоне, а другая — в штаб-квартире Facebook в Дублине. Таким образом штат WhatsApp увеличится на 25%.

В компании подчёркивают, что возможные трудности из-за Brexit их не смущают, поскольку именно в Лондоне мессенджер WhatsApp наиболее популярен среди жителей.