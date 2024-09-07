В WhatsApp появится новая функция для организации групповых звонков

Разработчики WhatsApp планируют добавить удобную функцию для создания конференц-звонков.

Разработчики WhatsApp планируют добавить удобную функцию для создания конференц-звонков.

Как передает Report, об этом сообщает портал WABetaInfo.

Нововведение уже появилось в бета-версии WhatsApp для Android под номером 2.24.19.14. Тестировщики этой версии получили возможность создавать ссылки для подключения к звонкам, которыми можно делиться прямо в групповых чатах. Это позволяет пользователям присоединяться к звонкам в удобное для них время, просто нажав на ссылку.

На данный момент функция доступна исключительно на устройствах Android и только в бета-версии мессенджера.

На данный момент пользователи могут создавать конференции в групповых чатах, уведомляя всех участников одновременно. После появления этой функции у всех пользователей, к звонку смогут присоединиться только те, кому это действительно необходимо, используя специальную ссылку, не отвлекаясь на уведомления.

Разрабатываемая функция будет работать как в Zoom и других сервисах для проведения групповых звонков — организатор конференции сможет получить ссылку для приглашения для ее последующего распространения.