В WhatsApp появится еще одна новая функция

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с пересылкой файлов в чатах.

В мессенджере WhatsApp появится новая функция, связанная с пересылкой файлов в чатах.

Как передает Report, об этом сообщает WABetaInfo.

Уточняется, что WhatsApp разрешит пользователям при пересылке в другие чаты изображений, видео, GIF и документов сохранять подпись к ним. В случае, если примечание не нужно, юзер сможет отменить его, коснувшись отдельной кнопки.

"Возможность перенаправлять медиа с подписью находится в разработке и будет доступна для бета-тестеров в будущем обновлении", - добавили в издании.

Ранее сообщалось о том, что WhatsApp позволит администраторам групповых чатов добавлять в беседу до 1 024 участников. Нововведение обнаружили в последних бета-версиях мессенджера для устройств на базе Android и iOS.