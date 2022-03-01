В Украину прибыла партия станций спутникового Интернета StarLink

В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink

В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!", - сказал он.

Отметим, что 26 февраля министр попросил Илона Маска обеспечить Украину станциями StarLnk и доступом к спутниковому Интернету.