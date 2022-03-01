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В Украину прибыла партия станций спутникового Интернета StarLink

В Украину прибыла партия станций спутникового Интернета StarLink В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink
ИКТ
1 марта 2022 г. 10:12
В Украину прибыла партия станций спутникового Интернета StarLink

В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом сказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Первая партия станций спутникового Интернета StarLink прибыла в Украину! Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!", - сказал он.

Отметим, что 26 февраля министр попросил Илона Маска обеспечить Украину станциями StarLnk и доступом к спутниковому Интернету.

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Версия на английском языке First batch of StarLink terminals arrives in Ukraine

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