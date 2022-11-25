В Twitter появятся разноцветные галочки верификации

В следующую пятницу в Twitter начнется продажа подписок верификации пользователей с галочками разного цвета.

В следующую пятницу в Twitter начнется продажа подписок верификации пользователей с галочками разного цвета.

Как передает Report, об этом написал в соцсетях владелец Twitter Илон Маск.

По его словам, золотые галочки предназначены для компаний, серые для правительств, а синие - для физических лиц.

"Мы ориентировочно запускаем Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая для правительства, синяя для физических людей (знаменитостей или нет), и все верифицированные аккаунты будут вручную аутентифицироваться перед активацией галочки", - ответил глава компании пользователю, пожаловавшегося на то, что у него не получается заплатить за подписку верификации пользователей.

Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.