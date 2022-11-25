О нас

В Twitter появятся разноцветные галочки верификации

В Twitter появятся разноцветные галочки верификации В следующую пятницу в Twitter начнется продажа подписок верификации пользователей с галочками разного цвета.
ИКТ
25 ноября 2022 г. 13:45
В Twitter появятся разноцветные галочки верификации

В следующую пятницу в Twitter начнется продажа подписок верификации пользователей с галочками разного цвета.

Как передает Report, об этом написал в соцсетях владелец Twitter Илон Маск.

По его словам, золотые галочки предназначены для компаний, серые для правительств, а синие - для физических лиц.

"Мы ориентировочно запускаем Verified в пятницу на следующей неделе. Золотая галочка для компаний, серая для правительства, синяя для физических людей (знаменитостей или нет), и все верифицированные аккаунты будут вручную аутентифицироваться перед активацией галочки", - ответил глава компании пользователю, пожаловавшегося на то, что у него не получается заплатить за подписку верификации пользователей.

Ранее Маск заявлял, что Twitter решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
Французский сенатор: Принятая против Азербайджана резолюция не имеет никакой силы
16 ноября 2022 г. 13:25
Президент Татарстана посетит Азербайджан
Президент Татарстана посетит Азербайджан
15 ноября 2022 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi