В США регулятор утвердил договоренность о взыскании с Google штрафа в размере $200 млн

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США утвердила соглашение с американской корпорацией Google, по условиям которого компания должна выплатить штраф в размере примерно $200 млн за нарушение законов о защите личных данных несовершеннолетних.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам источников издания, договоренность поддержало большинство членов комиссии. ФТК начала расследование в отношении Google после того, как в 2018 году ей поступила жалоба от ряда общественных организаций на принадлежащий компании видеосервис YouTube. В документе утверждалось, что в YouTube нарушают существующие в США законы, которые запрещают собирать информацию о детях без ведома их родителей.

Авторы жалобы отмечали, что в YouTube существует практика сбора информации о пользователях, в том числе о месте их расположения и интересах. Это делается, чтобы подобрать те рекламные ролики, которые с наибольшей вероятностью заинтересуют людей.

Данная практика, как полагают правозащитники, распространялась в течение нескольких лет и на миллионы несовершеннолетних американцев, которые пользовались сервисом. При этом разрешения у их родителей представители компании не запрашивали. Правозащитники указывали на то, что Google нарушила закон и добивались от нее выплаты штрафа на миллиарды долларов.

Как отмечает издание, YouTube, вероятнее всего, обязуется более не демонстрировать рекламные ролики, нацеленные на несовершеннолетних, а также примет дополнительные меры, чтобы оградить детей от тех материалов, которые для них не предназначаются. Судебного иска к Google и YouTube в связи с разбирательством не подавали.

По сведениям издания, о договоренности могут объявить официально в начале следующей недели. Ее предварительно должно утвердить Министерство юстиции США.