В США данные 885 млн людей оказались в открытом доступе

В США данные о номерах соцстрахования, банковские счета, ипотечные и налоговые записи не менее 855 млн клиентов могли оказаться в публичном доступе.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на газету The New York Times.

Как пишет газета, в системе хранения данных компании First American Financial Corporation была уязвимость. Из-за нее каждый человек мог узнать личные данные пользователей компании.

Отмечается, что в настоящее время специалисты устранили уязвимость и выясняют масштаб ущерба, нанесенного клиентам.