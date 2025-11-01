В SOCAR заявили о готовности сотрудничать со стартапами, имеющими готовый продукт

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    ИКТ
    • 01 ноября, 2025
    • 14:22
    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) не рассматривает прямое инвестирование в стартапы как основную цель, но открыта к сотрудничеству с проектами, уже имеющими готовый продукт.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель SOCAR Теймур Алиев на Евразийском форуме молодых предпринимателей (EYBF2025), организованном Gənc MÜSİAD в Баку.

    По его словам, компания готова внедрять решения, которые могут приносить ценность.

    "Если у стартапа есть готовый, прошедший испытания продукт, мы открыты для его проверки и совместного внедрения. Стартапы могут к нам обращаться. В случае если этот продукт создает ценность для SOCAR, мы открыты для совместной работы над его внедрением", - отметил Алиев.

    Он добавил, что SOCAR уже активно сотрудничает с рядом местных и международных технологических компаний. По его словам, внедрение передовых технологий в нефтехимической и других сферах остается одним из приоритетов компании.

