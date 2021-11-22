В следующем году во всех судах Азербайджана будет внедрена электронная система

"В настоящее время в 77 из функционирующих на территории страны 117 судов, иными словами, в двух третях, применяется система электронного суда, планируется, что в следующем году она охватит все суды".

"В настоящее время в 77 из функционирующих на территории страны 117 судов, иными словами, в двух третях, применяется система электронного суда, планируется, что в следующем году она охватит все суды".

Как передает Report, об этом сказано в статье министра юстиции Азербайджанской Республики, председателя Судебно-правового совета, государственного советника юстиции I степени Фикрета Мамедова в АЗЕРТАДЖ.

"Внесенные в законодательство изменения, включая вступившие в силу в прошлом месяце, создали условия для совершенствования судебной деятельности, в том числе устранения волокиты, для оперативного и своевременного рассмотрения дел. Кроме того, данные изменения еще более расширили применение судами информационной системы “Электронный суд”. Создание возможностей для осуществления судопроизводства посредством системы видео-конференц-связи, являясь дополнительной гарантией прозрачности, приобретает особое значение в условиях пандемии.

В то же время в связи с дифференциальным определением ставок судебных пошлин подготовлены и размещены в едином портале судов, электронных ресурсах Министерства юстиции и Верховного суда калькулятор, а также специальное методическое пособие, предоставляющие возможность точного и автоматического подсчета пошлин.

В целях достижения прозрачности в судебной деятельности обеспечивается электронная публикация всех судебных решений, при этом они анонимируются специальной программой для сохранения тайны личной жизни. Создание электронной поисковой системы по данным решениям повышает информированность каждого о судебной практике и играет важную роль в выявлении просчетов системного характера.

Кроме того, в качестве дополнительной гарантии прозрачности распределение дел между судьями осуществляется через электронную систему и проводится ее постоянный мониторинг", - отметил министр юстиции.