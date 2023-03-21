В сети появилось новое изображение iPhone 15 Pro с сенсорными кнопками

Пользователь Twitter под ником ShrimpApplePro опубликовал новый рендер iPhone 15 Pro, на котором отчетливо видны сенсорные кнопки для регулирования громкости.
Как передает Report, издание
Журналисты обратили внимание на то, что в отличие от предыдущих iPhone, в новой модели будет использоваться одна емкостная кнопка для регулировки громкости, а не две отдельные. Кроме того, на рендере они увидели новую клавишу отключения звука – она, судя по всему, тоже будет сенсорной.
Другой деталью рендера, которая привлекла внимание 9To5Mac, стал блок камеры. Утверждается, что он будет выступать из корпуса не так сильно, как в iPhone 14 Pro и более старых моделях.
В 9To5Mac также отметили, что базовые модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат привычные механические клавиши управления звуком и питанием.