​В сети мобильного оператора Азербайджана возникли неполадки

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Сегодня днем с 14:20 до 15:00 в восточных районах города Баку абоненты Azercell столкнулись с техническими неполадками при звонках и отправке SMS-сообщений.

Как сообщили в Azercell Telecom в ответ на запрос Report, в сети компании возникли проблемы: "Сейчас проблема устранена. Подробная информация будет дана после того как будут уточнены районы, в которых возникли неполадки в сети. Сейчас этим занимается технический отдел".