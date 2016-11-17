В России запретили LinkedIn

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Роскомнадзор внес социальную сеть LinkedIn в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и потребовал от операторов ее заблокировать, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Основанием для блокировки стало решение Таганского районного суда Москвы от 4 августа, куда Роскомнадзор обратился с жалобой на неисполнение интернет-ресурсом требований российского законодательства.

Социальная сеть, которая используется во всем мире для поиска работы, нарушает закон, который обязывает хранить персональные данные российских пользователей в России.