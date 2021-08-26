В работе YouTube и Instagram произошел сбой

Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube и приложения Instagram наблюдаются в США.

Проблемы в работе онлайн-видеохостинга YouTube и приложения Instagram наблюдаются в США.

Как передает Report, об этом сообщается на странице портала Downdetector , отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 77 процентов сообщивших о сбоях пользователей YouTube испытывают проблемы с просмотром видео, у 20 процентов не работает сайт, еще 3 процентов отмечают трудности с загрузкой видеороликов на платформу.

По данным портала, 66 процентов пользователей Instagram, сообщивших о возникших неполадках, испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 18 процентов не могут загружать контент, еще 16 процентов жалуются на проблемы с доступом в свою учетную запись.