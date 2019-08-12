​В работе Google произошли сбои

В работе американского поисковика Google наблюдаются проблемы.

Как передаёт Report, oб этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Как отмечается, проблемы в работе поисковика начались в 01.30.

Уточняется, что больше всего пожаловались на работу Google жители США, России, Нидерландов, а также Латинской Америки.

Согласно Downdetector, большая часть пользователей столкнулась с проблемами при выполнении поиска. Еще некоторые заявили о возникших проблемах при авторизации.