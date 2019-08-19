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В работе Google произошел сбой

​В работе Google произошел сбой5275375378

Проблемы в работе поисковой системы Google наблюдаются в понедельник в ряде стран.

Как передаёт Report, об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 14:09 по времени Восточного побережья США (22:09)", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Нидерландов, Германии, Великобритании и Бразилии.

По данным сервиса, у 93% пользователей возникают проблемы со входом в учетную запись, еще 6% сообщили о сбоях поисковой системы.

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