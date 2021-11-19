В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах жалуются на сбои в работе сервисов.

Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах жалуются на сбои в работе сервисов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Первые сообщения о неполадках появились после 20.50 по бакинскому времени. На сбои жалуются пользователи из США, где в основном сообщается об ошибках в работе Instagram и Facebook; из Германии (в основном претензии к WhatsApp и Instagram); Нидерландов - WhatsApp, Великобритании - Instagram. О сбоях всех трех сервисов также сообщают из Франции, Италии, Испании, России и других стран.

В работе Instagram наблюдаются ошибки в работе приложения и новостной ленты, WhatsApp - при отправке сообщений и соединении с сервером, Facebook - в работе сайта и приложения.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира компании расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

В начале октября в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других приложений произошел глобальный сбой. Приложения почти семь часов были недоступны для пользователей.