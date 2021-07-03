В работе Facebook и Instagram в США произошли сбои

Проблемы в работе приложений Facebook и Instagram наблюдаются в субботу в США.

Проблемы в работе приложений Facebook и Instagram наблюдаются в субботу в США.

Как передает Report, oб этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Около 78 % пользователей Instagram, сообщивших о возникших неполадках, испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, 12 % не могут войти на сайт, еще 10% жалуются на проблемы с доступом в свою учетную запись.

По данным Downdetector, 42 % пользователей Facebook, отправивших жалобы на работу социальной сети, не могут войти в свою учетную запись, 37 % жалуются на полное отключение социальной сети, 21 % испытывает проблемы при просмотре новостной ленты.