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    В работе Facebook и Instagram произошел сбой

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger ночью 4 сентября произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

    Как передает Report, неполадки наблюдаются, в частности, во Франции, Великобритании, Польше, Венгрии, Мексике, США и Азербайджане.

    В твиттере пользователи пишут, что не могут загрузить профиль в инстаграме, а также ставить лайки и писать комментарии в фейсбуке.

    Также сообщается о сбоях в работе мессенджера WhatsApp; неполадки, по информации Downdetector, затронули, главным образом, Индию и страны Ближнего Востока.

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