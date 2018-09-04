В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также приложения для обмена сообщениями Facebook Messenger ночью 4 сентября произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Как передает Report, неполадки наблюдаются, в частности, во Франции, Великобритании, Польше, Венгрии, Мексике, США и Азербайджане.

В твиттере пользователи пишут, что не могут загрузить профиль в инстаграме, а также ставить лайки и писать комментарии в фейсбуке.

Также сообщается о сбоях в работе мессенджера WhatsApp; неполадки, по информации Downdetector, затронули, главным образом, Индию и страны Ближнего Востока.