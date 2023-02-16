В Нидерландах госслужащим могут запретить пользоваться TikTok

В Нидерландах государственным служащим могут запретить пользоваться приложением TikTok.

В Нидерландах государственным служащим могут запретить пользоваться приложением TikTok.

Как передает Report, об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее информации, данную инициативу поддерживает большинство депутатов национального парламента,

За запрет выступают все четыре партии, входящие в коалиционное правительство. Основное беспокойство связано с защитой данных и возможностями доступа к информации со стороны сотрудников китайской компании, являющейся разработчиком приложения. В общей сложности запрет может коснуться 140 тыс. человек, работающих в правительстве.

Напомним, что в декабре прошлого года Федеральные власти США запретили пользоваться приложением TikTok в госучреждениях. Решение принято из-за опасений по поводу безопасности.