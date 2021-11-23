В NASA оценили риск столкновения астероидов с Землей

Ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет.

Ни один из известных ученым в настоящее время астероидов не угрожает столкновением с Землей в ближайшие сто лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен.

NASA планирует в среду провести запуск космического зонда DART к астероиду Диморф. Миниатюрный космический корабль должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты Земли от вероятного столкновения с астероидом в будущем.

"Будьте спокойны, этот астероид не является сейчас и не будет угрозой Земле. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того", - сказал представитель NASA.

Он подчеркнул, что ученым "известны только порядка 40% объектов размером... более 140 метров". "Большинство из них, около 60%, мы еще только должны найти", - заметил Зурбухен.

Запуск миссии DART на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX запланирован на 9.20 мск 24 ноября, столкновение космического корабля с астероидом намечено на сентябрь-октябрь будущего года.