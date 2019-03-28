В WhatsApp появится режим темного экрана

В обновленной версии мессенджера WhatsApp для Android появится функция темного экрана. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает портал Wabetainfo, пользователи приложения смогут менять цветовую гамму интерфейса, делая текст белым на черном фоне.

Ожидается, что новая функция уменьшит блики на экране и облегчит просмотр сообщений при слабом освещении.

Нововведение будет доступно в бета-обновлении 2.19.82. Дата официального релиза версии пока не называется