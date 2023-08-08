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В Лачыне состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

В Лачыне состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям 18:13 В городе Лачыне состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при межведомственном центре координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях
ИКТ
8 августа 2023 г. 19:18
В Лачыне состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

В городе Лачыне состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при межведомственном центре координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, на заседании была заслушана информация соответствующих структур о проделанной работе и дальнейших планах по выполнению поставленных задач по восстановлению, строительству и реконструкции транспортной и коммуникационной инфраструктуры в “I Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", широко обсуждались существующие возможности, возникающие трудности и пути их решения.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов отметил, что в план мероприятий госпрограммы включены такие стратегические проекты, как восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, строительство новых аэропортов.

Замминистра отметил, что в связи с началом великого возвращения жителей в город Лачын, в настоящее время в рамках проводимых в городе восстановительно-строительных работ ускоренными темпами ведется работа по строительству транспортной и коммуникационной инфраструктуры.

На заседании присутствовали специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Масим Мамедов, представитель Администрации президента Азербайджанской Республики Эльмир Велизаде, заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Аваз Годжаев, а также другие участники.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar üzrə İşçi Qrupun növbəti iclası keçirilib

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