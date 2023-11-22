В Лачынском районе развернута платформа спутникового интернета Azconnexus

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта установило в Лачынском районе первую антенну KA-диапазона для предоставления интернет-услуг на платформе Azconnexus.

Космическое агентство ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта установило в Лачынском районе первую антенну KA-диапазона для предоставления интернет-услуг на платформе Azconnexus.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Благодаря спутниковому интернету планируется обеспечить доступ к современным цифровым услугам и развить телекоммуникационный сектор в Лачынском районе, обладающем горным рельефом.

KA-диапазон, имея более высокую пропускную способность по сравнению со стандартными аналогами, обеспечивает оптимальную зону покрытия даже для небольших антенн. Это позволит интернет-провайдерам и операторам связи расширить зону охвата, включив в нее отдаленные горные территории.

Запущенная в 2021 году платформа обеспечивает бесперебойную, безопасную и качественную связь через телекоммуникационный спутник Azerspace-1, оператором которого является Azercosmos.