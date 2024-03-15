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В Комплексе бакинской телебашни будут приняты профилактические меры против оползней

В Комплексе бакинской телебашни будут приняты профилактические меры против оползней Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" при Министерстве цифрового развития и транспорта готовится принять профилактические меры против оползней на территории Комплекса бакинской телебашни.
ИКТ
15 марта 2024 г. 09:54
В Комплексе бакинской телебашни будут приняты профилактические меры против оползней

Производственное объединение "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь" при Министерстве цифрового развития и транспорта готовится принять профилактические меры против оползней на территории Комплекса бакинской телебашни.

Как сообщили Report в ведомстве, данные меры будут приняты впервые на основании заключения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Специалисты министерства провели на территории оценочные работы, по итогам которых было решено принять превентивные меры против возможных оползней.

Бакинская телебашня была спроектирована на основании решения Совета Министров СССР и по заказу Министерства связи Азербайджанской ССР. Строительство телебашни началось в 1979 году и завершилось в 1996 году. Высота башни - 310 метров (480 метров над уровнем моря). Это самое высокое сооружение в Азербайджане и 38-я по высоте телевизионная башня в мире.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Teleqüllə Kompleksində sürüşməyə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görüləcək

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