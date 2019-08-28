 Наверх

В госструктурах Азербайджана состоится инновационный аудит

В госструктурах Азербайджана состоится инновационный аудит

В ближайшее время Агентство инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий планирует проведение инновационного аудита.

Как сообщает Report, об этом председатель агентства Турал Керимли сказал в ходе своего выступления на пресс-конференции в связи с конкурсом AZCLOUD Hackathon 2019.

По его словам, уже достигнута предварительная договоренность с несколькими государственными структурами.

"По результатам инновационного аудита будут определены инновационные решения и процессы, которые может внедрить и оптимизировать госструктура" - подчеркнул Т.Керимли.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!