В госструктурах Азербайджана состоится инновационный аудит

В ближайшее время Агентство инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий планирует проведение инновационного аудита.

Как сообщает Report, об этом председатель агентства Турал Керимли сказал в ходе своего выступления на пресс-конференции в связи с конкурсом AZCLOUD Hackathon 2019.

По его словам, уже достигнута предварительная договоренность с несколькими государственными структурами.

"По результатам инновационного аудита будут определены инновационные решения и процессы, которые может внедрить и оптимизировать госструктура" - подчеркнул Т.Керимли.