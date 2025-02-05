В Google отказались от принципа неиспользования ИИ при разработке оружия

Компания Google обновила принципы, касающиеся запрета на применение искусственного интеллекта (ИИ) при разработке оружия.

Компания Google обновила принципы, касающиеся запрета на применение искусственного интеллекта (ИИ) при разработке оружия.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Ранее эти принципы включали пункт под названием "применения ИИ", которые компания не будет осуществлять, туда входили "технологии, которые причиняют или могут причинить общий ущерб", в том числе оружие.

"Этой формулировки больше не видно на странице", - отмечает агентство.

Представитель компании в комментарии агентству указал на опубликованное сообщение в блоге компании.

"Мы считаем, что демократические страны должны быть лидерами в разработке ИИ, руководствуясь такими основными ценностями, как свобода, равенство и уважение прав человека. Мы считаем, что компании, правительства и организации, разделяющие эти ценности, должны совместно работать над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность", - говорится в сообщении.

По словам Маргарет Митчелл, которая была одним из руководителей группы Google по этике искусственного интеллекта, этот шаг "перечеркнет работу, проделанную людьми, работающими в области этики ИИ".

По ее словам, удаление этого пункта из принципов компании "означает, что Google, возможно, будет работать над внедрением технологий, которые могут убивать людей".