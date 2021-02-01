В Гадруте начало функционировать почтовое агентство

До оккупации на освобожденных территориях действовало 295 почтовых отделений

В поселке Гадрут Ходжавендского района начало функционировать почтовое агентство отдела обслуживания клиентов Физулинского почтового филиала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Министерство организует соответствующие услуги, создает инфраструктуру связи и предоставляет услуги во всех регионах, освобожденных от оккупации, где имеются условия, для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры. На разминированных территориях созданы почтовые службы в соответствии с требованиями. В настоящее время физулинские и джебраильские почтовые филиалы обеспечивают доставку почтовых отправлений, адресованных воинским частям на освобожденных от оккупации территориях.

ООО "Азерпочт" Министерства транспорта, связи и высоких технологий проводит работу по открытию 5 модульных почтовых отделений в Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Физули и Гадруте. Готовятся предложения по определению новых почтовых маршрутов для организации специальной почтовой связи и почтовых услуг в соответствии с потребностями всех регионов в будущем.

До оккупации на освобожденных территориях действовало 295 почтовых отделений.