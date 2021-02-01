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В Гадруте начало функционировать почтовое агентство

В Гадруте начало функционировать почтовое агентство До оккупации на освобожденных территориях действовало 295 почтовых отделений
ИКТ
1 февраля 2021 г. 11:42
В Гадруте начало функционировать почтовое агентство
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В поселке Гадрут Ходжавендского района начало функционировать почтовое агентство отдела обслуживания клиентов Физулинского почтового филиала.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Министерство организует соответствующие услуги, создает инфраструктуру связи и предоставляет услуги во всех регионах, освобожденных от оккупации, где имеются условия, для восстановления телекоммуникационной инфраструктуры. На разминированных территориях созданы почтовые службы в соответствии с требованиями. В настоящее время физулинские и джебраильские почтовые филиалы обеспечивают доставку почтовых отправлений, адресованных воинским частям на освобожденных от оккупации территориях.

ООО "Азерпочт" Министерства транспорта, связи и высоких технологий проводит работу по открытию 5 модульных почтовых отделений в Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Физули и Гадруте. Готовятся предложения по определению новых почтовых маршрутов для организации специальной почтовой связи и почтовых услуг в соответствии с потребностями всех регионов в будущем.

До оккупации на освобожденных территориях действовало 295 почтовых отделений.

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Версия на английском языке Postal Agency launched in Hadrut
Версия на азербайджанском языке Hadrutda Poçt Agentliyi fəaliyyətə başladı

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