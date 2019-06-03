В Фонд информационных технологий представлено 903 проекта

В Фонд информационных технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана на сегодняшний день представлено 903 проекта.

Как сообщает Report, об этом говорилось сегодня на мероприятии "Made in Azerbaijan: Форум инноваций и технологий" в Баку.

По информации, только 13% этих проектов получили гранты: "Гранты в размере 1,5 млн манатов выданы 117 проектам (12,9%). Из них 12-ю проектами руководят женщины. Помимо этого, 16 субъектов предпринимательства получили льготные кредиты на 11,2 млн манатов".