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    ​В Facebook распространился вирус, захватывающий управление страницами компаний - ФОТО

    При доступе к предложенному линку и введении шифра управление страницей переходит в руки мошенников

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В социальной сети Facebook распространили новый вирус.

    Как сообщает Report, на официальные страницы различных компаний в Facebook отправляется программа Pages Security, и владельцев предупреждают о якобы ликвидации их страниц.

    В сообщении выражается просьба повторного подтверждения счета во избежание блокирования страницы. При доступе к предложенному линку и введении шифра управление страницей переходит в руки мошенников.

    В информации отмечается, что в случае неполучения доступа к ссылке "система автоматически заблокирует счет и повторное использование будет невозможно".

    Представляясь командой Facebook, мошенники подобным путем захватывают управление страницами. 

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