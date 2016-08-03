​В Facebook распространился вирус, захватывающий управление страницами компаний - ФОТО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В социальной сети Facebook распространили новый вирус.

Как сообщает Report, на официальные страницы различных компаний в Facebook отправляется программа Pages Security, и владельцев предупреждают о якобы ликвидации их страниц.

В сообщении выражается просьба повторного подтверждения счета во избежание блокирования страницы. При доступе к предложенному линку и введении шифра управление страницей переходит в руки мошенников.

В информации отмечается, что в случае неполучения доступа к ссылке "система автоматически заблокирует счет и повторное использование будет невозможно".

Представляясь командой Facebook, мошенники подобным путем захватывают управление страницами.