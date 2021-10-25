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В Facebook отметили снижение интереса молодежи и подростков к соцсети

В Facebook отметили снижение интереса молодежи и подростков к соцсети Молодые люди и подростки меньше времени проводят в социальной сети Facebook, позже регистрируются на площадке и реже создают посты, что может негативно сказаться на прибыли компании.
ИКТ
25 октября 2021 г. 22:15
В Facebook отметили снижение интереса молодежи и подростков к соцсети

Молодые люди и подростки меньше времени проводят в социальной сети Facebook, позже регистрируются на площадке и реже создают посты, что может негативно сказаться на прибыли компании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на внутренние документы соцсети.

В марте руководству организации был предоставлен доклад, согласно которому подростки стали проводить на сайте на 16% меньше времени, чем в прошлом году, "молодые взрослые" - на 5% меньше.

Число регистраций среди подростков также упало. Кроме того, средний возраст пользователя, впервые зарегистрировавшегося в соцсети, вырос с 19-20 до 24-25 лет. Как указывает Bloomberg, сотрудники компании Facebook не до конца понимают причины этой тенденции.

"Существует проблема с тем, как молодежь делится информацией о своей жизни. Они предпочитают другие приложения, чтобы рассказать о повседневных делах и поделиться (важными) моментами в жизни", - приводит агентство цитату из одного из внутренних документов. По оценкам самой соцсети, интерес к ней среди молодежи и подростков продолжит падать в ближайшие годы.

Как пишет Bloomberg, руководство социальной сети предпочитает не афишировать эту тенденцию, поскольку опасается, что это может привести к потере прибыли от рекламы на платформе. Более того, бывшая сотрудница соцсети Фрэнсис Хауген обвиняет Facebook в том, что компания "не была прозрачна со своими инвесторами и клиентами-рекламодателями".

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