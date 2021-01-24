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В Европарламенте обеспокоились новой политикой WhatsApp

В Европарламенте обеспокоились новой политикой WhatsApp Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу выразил обеспокоенность в связи с новой политикой мессенджера WhatsApp
ИКТ
24 января 2021 г. 10:23
В Европарламенте обеспокоились новой политикой WhatsApp
Энгин Эроглу

Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу выразил обеспокоенность в связи с новой политикой мессенджера WhatsApp.

Об этом Report передает со ссылкой на запрос политика в адрес Европейской комиссии (ЕК).

Эроглу напомнил, что в 2014 году Facebook пообещал пользователям WhatsApp, что "данные двух приложений будут храниться по отдельности". При этом позже ЕК признала сделку по покупке мессенджера и слияние компаний законными.

8 января WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав пользователей делиться информацией с социальной сетью Facebook

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