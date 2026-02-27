Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центра

    ИКТ
    • 27 февраля, 2026
    • 15:07
    В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центра

    До конца этого года при Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта будут созданы 3 центра.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в "Плане деятельности по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

    Согласно документу, планируется создание Национального центра операций по безопасности (N-SOC) СЭБ, Национального центра по борьбе с киберинцидентами (N-CERT) и центра, специализирующегося на расследовательской деятельности в цифровой сфере. Это позволит СЭБ координировать деятельность по сбору информации об инцидентах, произошедших в стране, и реагированию на них по категориям.

    Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане деятельности, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.

    Bu il Elektron Təhlükəsizlik Xidmətinin nəzdində 3 mərkəz yaradılacaq

