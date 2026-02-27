В этом году при Службе электронной безопасности будут созданы 3 центра

До конца этого года при Службе электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта будут созданы 3 центра.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Плане деятельности по ускорению цифрового развития на 2026–2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, планируется создание Национального центра операций по безопасности (N-SOC) СЭБ, Национального центра по борьбе с киберинцидентами (N-CERT) и центра, специализирующегося на расследовательской деятельности в цифровой сфере. Это позволит СЭБ координировать деятельность по сбору информации об инцидентах, произошедших в стране, и реагированию на них по категориям.

Финансирование мероприятий, предусмотренных в Плане деятельности, будет обеспечено за счет государственного бюджета и других источников, предусмотренных законом.