В будущем году в мире будет произведено 1,46 млрд смартфонов

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Мировой объем производства смартфонов в 2016 году вырос на 4,7%, достигнув 1,36 млрд аппаратов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщают эксперты исследовательской компании TrendForce.

Специалисты отмечают, что несмотря на провал с Galaxy Note 7, Samsung сохранила звание лидера смартфонной отрасли, зарегистрировав лишь незначительное снижение - на 3,3%.

Однако специалисты считают, что прошлый год был для южнокорейского вендора очень непростым. Из-за допущенного дефекта в батареях Note 7, повлекшего отзыв смартфонов, компания не смогла достигнуть запланированного на 2016 год объема поставок. Также Samsung не удалось остановить сокращение своей рыночной доли - если в 2014 году вклад вендора в глобальное производство смартфонов достигал 28%, то в 2015 он упал до 24,7%, а в 2016-м - до 22,8%.

Ослаблению Samsung во многом способствовали китайские бренды Huawei, Oppo и Vivo, которые планомерно расширяют свое присутствие. По итогам минувшего года эти вендоры заняли в рейтинге ведущих смартфонных брендов с третьего по пятое места с долями 9,6%, 7,2% и 6% соответственно. В то же время вклад второй по списку Apple составил 15,3%.

Кроме того, в топ-10 значатся еще четыре компании родом из КНР - это Xiaomi, Lenovo, TCL и ZTE. По данным TrendForce, в сумме все китайские производители выпустили в прошлом году 629 млн смартфонов и опередили лидеров рынка Samsung и Apple, совместный результат которых был равен 519 млн единиц.

Аналитики добавили, что производство iPhone за прошлый год упало на 11,5%, до 209 млн устройств. Эксперты обращают внимание на то, что Huawei, третьего по величине игрока на рынке, от Apple теперь отделяют только около 5%. LG увеличила производство смартфонов только на 10%, до 75 млн штук, что соответствует доле в 5,5%.

Кроме того, в TrendForce приводят прогноз на 2017 год, согласно которому мировой объем производства смартфонов поднимется до 1,46 млрд штук. При этом лидер рынка Samsung продолжит испытывать трудности и терять долю: показатель ожидается в пределах 22,6%.