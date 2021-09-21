Совместный азербайджано-турецкий технопарк будет создан в следующем году

"Азербайджан уже в 4-й раз представлен на технологическом фестивале "Технофест". Здесь нашу страну представляют 9 стартапов и одна IT-компания".

"Азербайджан уже в 4-й раз представлен на технологическом фестивале "Технофест". Здесь нашу страну представляют 9 стартапов и одна IT-компания".

Об этом турецкому бюро Report заявил министр транспорта, связи и высоких технологий Рашад Набиев, находящийся в Стамбуле для участия в фестивале "Технофест-2021".

По его словам, в фестивале также принимают участие 5 команд из студентов, обучающихся в различных вузах нашей страны.

Кроме того, Рашад Набиев сообщил о достижении с турецкими коллегами соглашения для проведения "Технофест" в Азербайджане с будущего года.

"Кроме того, с министром промышленности и технологий Мустафой Варанком достигнуто предварительное соглашение о создании в будущем году совместного турецко-азербайджанского технопарка. Если все будет идти по плану, к концу будущего года этот технопарк будет завершен", - добавил министр.