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В ближайшее время будет начато строительство магистральной интернет-линии Лачын-Кяльбаджар

В ближайшее время будет начато строительство магистральной интернет-линии Лачын-Кяльбаджар В ближайшее время ожидается начало строительства магистральной интернет-линии Лачын-Кяльбаджар.
ИКТ
15 января 2024 г. 20:14
В ближайшее время будет начато строительство магистральной интернет-линии Лачын-Кяльбаджар

В ближайшее время ожидается начало строительства магистральной интернет-линии Лачын-Кяльбаджар.

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире ”ASAN Radio“ заявил исполняющий обязанности генерального директора ООО ”Aztelekom“, принадлежащего Министерству цифрового развития и транспорта, Турал Пирвердиев.

По его словам, начато строительство магистральной интернет-линии Ходжалы-Ханкенди: “Городу Ходжалы уже присвоен префикс. Жители, которые будут переселены туда в соответствии с планом мероприятий в рамках Государственной программы Великого возвращения , будут обеспечены высокоскоростным оптическим интернетом".

T. Пирвердиев отметил, что в Ханкенди состоялась презентация первого номера: "Действующие там государственные и негосударственные организации обеспечены интернетом. Установлено необходимое оборудование для обеспечения в дальнейшем абонентов услугами широкополосного доступа в интернет. Также 500 хозяйств в городе Шуша и 1 246 хозяйств в городе Лачыне получили доступ к широкополосному интернету”.

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Версия на английском языке Construction of Lachin-Kalbajar internet backbone line to begin in near future
Версия на азербайджанском языке Yaxın zamanda Laçın-Kəlbəcər magistral internet xəttinin tikintisinə start veriləcək

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