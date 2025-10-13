В Баку завершил свою работу фестиваль CIDC-2025

В Баку завершил свою работу второй по счету международный фестиваль кибербезопасности под названием CIDC-2025 (Critical Infrastructure Defence Challenge).

Как передает Report, фестиваль был организован 9-10 октября в Бакинском Конгресс-центре совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности.

Участие в мероприятии приняли в общей сложности 2 245 человек, 360 участников тренингов, 47 команд и 56 партнерских организаций. Основная цель фестиваля - обмен передовым международным опытом в области защиты критической инфраструктуры, информационной безопасности, цифровой стабильности и применения искусственного интеллекта, а также укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами.ф

Среди партнеров CIDC-2025 были Министерство цифрового развития и транспорта, МВД, ЦБА, SOCAR, Агентство инноваций и цифрового развития, KOBİA, Служба электронной безопасности и пр.

В рамках фестиваля местные и зарубежные эксперты провели 10 презентаций, 5 панельных дискуссий и 6 бесплатных тренингов по программе "Hack The Future 2".