Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    В Баку завершил свою работу фестиваль CIDC-2025

    ИКТ
    • 13 октября, 2025
    • 17:53
    В Баку завершил свою работу фестиваль CIDC-2025

    В Баку завершил свою работу второй по счету международный фестиваль кибербезопасности под названием CIDC-2025 (Critical Infrastructure Defence Challenge).

    Как передает Report, фестиваль был организован 9-10 октября в Бакинском Конгресс-центре совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности.

    Участие в мероприятии приняли в общей сложности 2 245 человек, 360 участников тренингов, 47 команд и 56 партнерских организаций. Основная цель фестиваля - обмен передовым международным опытом в области защиты критической инфраструктуры, информационной безопасности, цифровой стабильности и применения искусственного интеллекта, а также укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами.ф

    Среди партнеров CIDC-2025 были Министерство цифрового развития и транспорта, МВД, ЦБА, SOCAR, Агентство инноваций и цифрового развития, KOBİA, Служба электронной безопасности и пр.

    В рамках фестиваля местные и зарубежные эксперты провели 10 презентаций, 5 панельных дискуссий и 6 бесплатных тренингов по программе "Hack The Future 2".

    CIDC-2025 фестиваль кибербезопасность
    "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik festivalı başa çatıb

    Последние новости

    18:16

    В Шеки стая бродячих собак напала на жилой дом

    Происшествия
    18:10
    Фото

    ОТГ запустила программу стажировки для официальных лиц диаспоральных структур

    Диаспора
    17:59

    Лавров провел встречу с главами четырех дипмиссий прикаспийских государств

    В регионе
    17:53

    В Баку завершил свою работу фестиваль CIDC-2025

    ИКТ
    17:52
    Фото

    AzerGold расширяет сотрудничество с Турцией и Кыргызстаном

    Промышленность
    17:52

    Эрдоган встретился с Макроном в Египте

    Другие страны
    17:45

    Военное крыло ХАМАС сегодня передаст Израилю тела четырех погибших заложников

    Другие страны
    17:40

    Бессент: Шатдаун уже начинает влиять на экономику США

    Другие страны
    17:37

    Кошта: ЕС полностью поддерживает план Трампа по Газе и готов внести свой вклад

    Другие страны
    Лента новостей