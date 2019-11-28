В Баку пройдет 2-я Каспийская инновационная конференция "Интернет вещей: основы современного общества"

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B рамках Азербайджанской международной выставки и конференции "Телекоммуникации, инновации и высокие технологии" Bakutel-2019 4 декабря состоится вторая Каспийская инновационная конференция.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта, связи и высоких технологий, конференция посвящена теме: "Интернет вещей: основы современного общества".

На конференции, проводимой по инициативе министерства и при партнерстве Международного союза электросвязи, Экономической и социальной комиссии ООН по Азии и Тихому океану (UNESCAP), Кембриджского центрально-азиатского форума, Aztelekom, Baktelecom, Информационно-вычислительного центра и Azercell, планируется выступление отраслевых министров Азербайджана, Беларуси, Хорватии, Ирана, России и Турции и других высокопоставленных лиц.

На мероприятии будут обсуждаться модели развития решений для Интернета вещей, а также вопросы правового регулирования применения этих технологий в различных областях, таких как инфраструктура, промышленность и сельское хозяйство.

В конференции примут участие официальные лица, руководители регулирующих органов стран региона, высокопоставленные представители международных организаций, операторов мобильной связи, глобальных вендоров и компаний-интеграторов.

В последующие годы Каспийская инновационная конференция охватит такие темы как "Искусственный интеллект", "Цифровые стартапы и инновационное предпринимательство", "Четвертая промышленная революция", "Наукоемкое производство", "Киберподготовка" и другие.

Темой прошлогодней Каспийской инновационной конференции стала "Цифровая связь во имя устойчивого развития". В условиях отсутствия выхода к открытым морям и существующим широкополосным интернет-магистралям большинства стран Евразии, организация подобного международного мероприятия на эту тему имела большое значение.

Отметим, что инициатором проведения Каспийской инновационной конференции выступает Министерство транспорта, связи и высоких технологий. Оно сыграет роль региональной платформы для обсуждения возможностей эффективного сотрудничества между всеми участниками сектора инноваций и высоких технологий.