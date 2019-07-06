В Азербайджане возникли сбои в работе интернета.
Как сообщает Report, начиная с утренних часов, интернет периодически пропадает.
Получить какие-либо комментарии в министерстве транспорта, связи и высоких технологий не удалось.
В Азербайджане возникли сбои в работе интернета.
Как сообщает Report, начиная с утренних часов, интернет периодически пропадает.
Получить какие-либо комментарии в министерстве транспорта, связи и высоких технологий не удалось.
Эта новость также доступна на других языках:
Günel AbbasovaАвтор новости