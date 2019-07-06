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В Азербайджане возникли сбои в работе интернета

​В Азербайджане возникли сбои в работе интернета

В Азербайджане возникли сбои в работе интернета.

Как сообщает Report, начиная с утренних часов, интернет периодически пропадает.

Получить какие-либо комментарии в министерстве транспорта, связи и высоких технологий не удалось.

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