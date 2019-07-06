В Азербайджане возникли сбои в работе интернета

​В Азербайджане возникли сбои в работе интернета

6 июля, 2019 11:49

https://report.az/storage/news/a6d57e7912d2c0f83a53a538297009e9/43b347fa-6dca-4600-90a1-8822aea8eb96_292.jpg В Азербайджане возникли сбои в работе интернета. Как сообщает Report, начиная с утренних часов, интернет периодически пропадает. Получить какие-либо комментарии в министерстве транспорта, связи и высоких технологий не удалось.

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