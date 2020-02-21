​В Азербайджане обеспечат защиту персональной информации

В Азербайджане создана рабочая группа по разработке Регламента защиты персональных данных (General Data Protection Regulation - GDPR).
Об этом в ответ на вопрос Report сказал начальник отдела развития Министерства транспорта, связи и высоких технологий Рашад Азизов в рамках пресс-конференции, посвященной Неделе кибербезопасности в Баку.
Он добавил, что разрабатывается ряд законодательных актов: "Работа в этом направлении ведется. В частности, проводятся правовые реформы в направлении защиты персональных данных, сформирована рабочая группа".
В мае прошлого года бывший исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в Азербайджане Натаван Мамедова заявляла, что они готовится направить обращение министру Рамину Гулузаде в связи с GDPR.