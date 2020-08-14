В Азербайджане запущена новая система обмена новостями

В современном мире информационно-коммуникационные технологии стремительно развиваются, и, все больше проникая в различные сферы, упрощают жизнь людей, позволяют сэкономить время и другие ресурсы. Это развитие ускорило и процесс распространения информации

В современном мире информационно-коммуникационные технологии стремительно развиваются, и, все больше проникая в различные сферы, упрощают жизнь людей, позволяют сэкономить время и другие ресурсы. Это развитие ускорило и процесс распространения информации. В итоге люди в кратчайшие сроки бывают проинформированы о событиях, независимо от того, в какой точке мира они происходят.

В Азербайджане постоянно обновляются и развиваются новостные сайты и различные платформы в этой области. В нашей стране уже запущена новая система, позволяющая довести до более широкой читательской аудитории новости, которые производят порталы. Система RSS.az позволяет привлекать читателей с других сайтов на сайты, подключенные к этой платформе. Это становится возможным при переходе с одного подключенного к системе сайта на другой.

Основная цель проекта - объединить на одной платформе продукты, производимые агентствами и новостными порталами, а также создать сотрудничество между СМИ через эту систему. При этом новостные порталы будут обмениваться информацией.

Новостные порталы, действующие в информационном пространстве страны, могут зарегистрироваться в системе RSS.az и разместить запрос.

Информацию о системе RSS.az можно получить по телефону (+994 50) 202 86 06.