В Азербайджане зафиксирован трехкратный рост числа блокируемых фишинговых писем в госорганы

В январе-сентябре этого года Государственная служба специальной связи и информационной безопасности обработала 4 млн 812 тыс. 136 писем в электронной почтовой службе, созданной для государственных учреждений, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбы.

За 9 месяцев этого года 3 млн 233 тыс. 596 обработанных писем были доставлены пользователям, а 1 млн 578 тыс. 540 были заблокированы из-за вредоносного содержания.

Количество заблокированных писем увеличилось на 17% по сравнению с предыдущими двумя кварталами и в 3 раза по сравнению с годом ранее.

Напомним, что в 2024 году в государственную электронную почтовую службу поступило 30 млн 255 тыс. 757 писем, из которых 28 млн 142 тыс. 767 были доставлены пользователям, а 2 млн 112 тыс. 990 были заблокированы из-за вредоносного содержания.