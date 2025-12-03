В Азербайджане зафиксирован рост на 50% числа государственных инфоресурсов с уязвимостями

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе-ноябре текущего года выявила уязвимости в 1 178 информационных ресурсах государственных учреждений, что на 49,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

Как сообщает Report, эти недостатки были зафиксированы в ходе аудита, тестирования на проникновение (pentest) и мониторингов.

Государственные структуры получили уведомления с рекомендациями по их устранению.

В ноябре уязвимости выявлены в 84 информационных ресурсах, что на 8% больше, чем годом ранее.

В прошлом году уязвимости зафиксированы в 857 информационных ресурсах государственных учреждений, что на 23% больше, чем в 2023 году.