    В Азербайджане зафиксирован рост на 50% числа государственных инфоресурсов с уязвимостями

    • 03 декабря, 2025
    • 16:43
    В Азербайджане зафиксирован рост на 50% числа государственных инфоресурсов с уязвимостями

    Государственная служба специальной связи и информационной безопасности в январе-ноябре текущего года выявила уязвимости в 1 178 информационных ресурсах государственных учреждений, что на 49,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года

    Как сообщает Report, эти недостатки были зафиксированы в ходе аудита, тестирования на проникновение (pentest) и мониторингов.

    Государственные структуры получили уведомления с рекомендациями по их устранению.

    В ноябре уязвимости выявлены в 84 информационных ресурсах, что на 8% больше, чем годом ранее.

    В прошлом году уязвимости зафиксированы в 857 информационных ресурсах государственных учреждений, что на 23% больше, чем в 2023 году.

    Azərbaycanda təhlükəsizlik boşluqları aşkarlanmış dövlət informasiya resurslarının sayı 50 % artıb
    Лента новостей