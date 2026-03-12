В Азербайджане за полгода ограничили доступ почти к 2 тыс. опасных интернет-ресурсов

За последние шесть месяцев Служба электронной безопасности Азербайджана выявила и ограничила доступ почти к 2 000 интернет-ресурсов, распространявших вредоносный контент.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Самир Мамедов на мероприятии в Баку по случаю Всемирного дня защиты прав потребителей.

По его словам, за указанный период были оперативно нейтрализованы 184 случая web defacement и реальные DDoS-атаки. Кроме того, было выявлено более 1,5 млн фактов утечки данных, по которым приняты соответствующие меры реагирования.

"Дополняющей частью этой системы защиты является повышение цифровой грамотности граждан. Насколько бы сильными ни были государственные механизмы киберзащиты, в конечной точке решение принимает сам гражданин. Знание правил безопасного поведения в цифровой среде, правильное обращение с персональными данными, ответственное использование онлайн-сервисов - все это так же важно для защиты прав потребителей, как и государственные меры", - сказал Мамедов.

Он отметил, что в условиях стремительного расширения электронной торговли и перевода госуслуг на онлайн-платформы защита прав потребителей зависит не только от законодательства, но и от качества цифровой инфраструктуры.

"Надежная цифровая идентификация и механизмы защиты данных одновременно составляют основу здорового развития среды электронной торговли. Потому что главное, что нужно потребителю при покупке на онлайн-платформе, - это уверенность в подлинности личности и гарантия сохранности его данных. Если эта основа существует, электронная торговля превращается в экономическую возможность, если нет - в источник риска", - добавил Самир Мамедов.