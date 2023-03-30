О нас

В Азербайджане впервые пройдет мероприятие Консультативного совета космического поколения

В Азербайджане впервые пройдет мероприятие Консультативного совета космического поколения Впервые в Азербайджане состоится мероприятие “Space Generation Azerbaijan” (SG Azerbaijan), организованное ОАО "Азеркосмос" и Консультативным советом космического поколения (SGAC).
ИКТ
30 марта 2023 г. 13:02
В Азербайджане впервые пройдет мероприятие Консультативного совета космического поколения

Впервые в Азербайджане состоится мероприятие “Space Generation Azerbaijan” (SG Azerbaijan), организованное ОАО "Азеркосмос" и Консультативным советом космического поколения (SGAC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство цифрового развития и транспорта. Мероприятие, посвященное теме "Женщины в космосе: проблемы и возможности", состоится 27 апреля в Университете АДА.

Каждый год во всем мире четвертый день последней недели апреля отмечается как день “Девушек в ИКТ”. Целью этого знаменательного дня, который в этом году выпадает на 27 апреля, является привлечение девушек в сферу информационно-коммуникационных технологий, поддержка повышения их роли в этой сфере.

Основная цель мероприятия ”SG Azerbaijan" - дать молодежи возможность получить образование в области космоса, выбрать профессию и рассказать о возможностях космической сферы. В нашей стране уже есть женщины, которые работают в этой сфере в качестве инженеров, юристов, экономистов, операторов по спутниковым операциям, специалистов по спутниковым снимкам.

Мероприятие "SG Azerbaijan" призвано объединить студентов, молодых специалистов и ученых, любителей космоса из всех регионов Азербайджана. В рамках мероприятия участники получат возможность принять участие в сессиях, панельных дискуссиях, вебинарах, мастер-классах и нетворкинге по космической науке и технике.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan to host SGAC event for first time
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə Kosmik Nəsil Məşvərət Şurasının tədbiri keçiriləcək

Самое читаемое

Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
23 марта 2023 г. 13:20
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
24 марта 2023 г. 01:49
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
25 марта 2023 г. 00:07
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
25 марта 2023 г. 18:55
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
26 марта 2023 г. 22:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi