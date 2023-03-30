В Азербайджане впервые пройдет мероприятие Консультативного совета космического поколения

Впервые в Азербайджане состоится мероприятие “Space Generation Azerbaijan” (SG Azerbaijan), организованное ОАО "Азеркосмос" и Консультативным советом космического поколения (SGAC).

Впервые в Азербайджане состоится мероприятие “Space Generation Azerbaijan” (SG Azerbaijan), организованное ОАО "Азеркосмос" и Консультативным советом космического поколения (SGAC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство цифрового развития и транспорта. Мероприятие, посвященное теме "Женщины в космосе: проблемы и возможности", состоится 27 апреля в Университете АДА.

Каждый год во всем мире четвертый день последней недели апреля отмечается как день “Девушек в ИКТ”. Целью этого знаменательного дня, который в этом году выпадает на 27 апреля, является привлечение девушек в сферу информационно-коммуникационных технологий, поддержка повышения их роли в этой сфере.

Основная цель мероприятия ”SG Azerbaijan" - дать молодежи возможность получить образование в области космоса, выбрать профессию и рассказать о возможностях космической сферы. В нашей стране уже есть женщины, которые работают в этой сфере в качестве инженеров, юристов, экономистов, операторов по спутниковым операциям, специалистов по спутниковым снимкам.

Мероприятие "SG Azerbaijan" призвано объединить студентов, молодых специалистов и ученых, любителей космоса из всех регионов Азербайджана. В рамках мероприятия участники получат возможность принять участие в сессиях, панельных дискуссиях, вебинарах, мастер-классах и нетворкинге по космической науке и технике.