В Азербайджане внедрены первые стандарты в сфере искусственного интеллекта

В Азербайджане уже внедрены четыре стандарта в рамках реализации национальной стратегии по развитию искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил коммерческий директор Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Салар Имамалиев на церемонии открытия форума "StrategEast: Евразийский форум по государству и ИТ 2025", проходящего в Баку.

По словам С.Имамалиева, в начале года правительство утвердило Национальную стратегию по искусственному интеллекту на 2025–2028 годы - комплексную дорожную карту, направленную на создание устойчивой экосистемы ИИ.

"Эта стратегия сосредоточена на формировании необходимой инфраструктуры, развитии человеческого капитала и обеспечении того, чтобы ИИ приносил пользу как экономике, так и обществу в целом. Мы уже провели международный анализ рынка, согласовали методологии оценки с глобальными стандартами и координируем цифровой кодекс между государственными структурами. Четыре из этих стандартов уже внедрены и работают на благо граждан", - отметил он.

C. Имамалиев подчеркнул, что для ускорения внедрения ИИ в стране создана Академия искусственного интеллекта, которая является одним из ключевых этапов реализации стратегии.

"Миссия Академии - интегрировать передовые мировые практики в академическую среду. Мы делаем акцент на образовании и исследованиях, при этом учебные программы будут соответствовать уровню таких университетов, как MIT, Stanford, Harvard и Carnegie Mellon. Но наша цель выходит за рамки академии - она касается повседневной жизни. Создаваемая система уже демонстрирует 98%-ную точность, обеспечивая пользователям достоверные и юридически корректные результаты, а не предположительные ответы", - добавил представитель İRİA.